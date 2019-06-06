Воронежец открыл наркопритон в квартире в Советском районе
Весной этого года 32-летний житель Советского района не раз открывал двери своей квартиры, расположенной по улице Южно-Моравская, любителям наркотических средств.
Мужчина не просто организовал притон, он буквально вжился в роль «наркобарона»: собирал различные приспособления для изготовления наркотиков кустарным способом, а после сам убирал следы от потребления.
Когда хозяина квартиры задержали, он объяснил полицейским, что сам некоторое время употребляет наркотики. Постепенно к нему домой стали приходить другие наркозависимые и делились с ним веществами. Гости приводили новых гостей, и все они делились с «добродушным» хозяином жилища.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU