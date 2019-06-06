В воронежском Центробанке рассказали о шести фразах, выдающих мошенников

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-06T14:30:10+03:00

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Каждый день несколько воронежцев попадается на хитрый крючок мошенников: аферисты пытаются загнать людей в неудобную ситуацию, заставляют спешить и не дают ни секунды времени на то, чтобы обдумать свои действия.

Однако в воронежском отделении Центробанка выделили шесть фраз выдающих мошенников. Услышали их? Сразу же вешайте трубку! Следует обращать внимание на такие слова как: «служба безопасности», «подозрительная транзакция», «сообщите кодовое слово», «срочно», «быстрее», «не вешайте трубку» - они должны вас насторожить.

Помните, что при звонке из банка сотрудник кредитной организации не должен просить вас назвать ПИН-код, CVC-/CVV-код (три цифры на оборотной стороне карты), срок действия карты и коды из сообщений.

Если вы понимаете, что вам звонил мошенник, позвоните в банк на телефон поддержки клиентов. Звонить следует только по тем номерам, которые указаны на обратной стороне карты или в договоре на ее выпуск. Но даже сотруднику банка нельзя называть ваш ПИН или CVC/CVV коды.

Отследить операции по банковской карте поможет мобильный банк. Если с вашей банковской карты вдруг списали деньги, то следует как можно скорее позвонить в банк и заблокировать карту. Затем необходимо попросить выписку по счету.

- Напишите заявление о несогласии с операцией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о приеме. После этого обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении, - отмечают сотрудники Банка России. - Получив ваше заявления, банк проведет служебное расследование и решит вопрос о возмещении ущерба. Если вы соблюдали меры безопасности и обратились в банк не позже, чем через сутки после списания денег, то можете рассчитывать на возмещение. Однако если вы сами сообщили злоумышленникам ПИН-код или код из смс, необходимый для подтверждения платежей и переводов, к сожалению, банк не вернет вам денег.

ИСТОЧНИК KP.RU