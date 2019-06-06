Первый в России автопробег мусоровозов пройдет через Воронеж

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-06T14:13:05+03:00

Колонна также будет заезжать в Тамбов, Липецк и Белгород

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Первый в России автопробег мусоровозов 11 сентября пройдет через Воронеж. Ожидается, что в нашем регионе состоит «забег» коммунальной техники: участники будут соревноваться, как не трудно догадаться, в том, кто лучше собирает мусор. Программа пока предварительная: горожане смогут посетить выставку коммунальной техники, мастер-классы и концерт.

Конечно, это не просто развлекательное мероприятие. В рамках акции состоится круглый стол, посвященный вопросам нацпроекта «Экология»: в частности будет обсуждаться мусорная реформа в каждом из регионов регионе.

Автопробег «Чистая страна» пройдет с 5 по 17 сентября: за это время колонна побывает в Москве, Тамбове, Липецке, Воронеже, Белгороде и Ростове и Краснодаре. Правда, пока не известно точное количество участников: заявлено только три мусоровоза, но к сентябрю ожидается, что это количество существенно вырастет – должны подключиться многие региональные операторы.

Что же касается других городов Черноземья, то колонна мусоровозов 7 сентября должна быть в Тамбове, 9 сентября – в Липецке, а 13-го – в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU