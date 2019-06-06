Погода на июнь 2019 года в Воронеже: готовимся к дождям и грозам

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-06T13:40:01+03:00

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В Воронежском гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на июнь 2019 года. О нем подробно рассказал руководитель ведомства в нашей области Александр Сушков:

- Среднемесячная норма температуры в июне в нашем регионе – + 18,1 градуса (считаются целые сутки, то есть, и ночь, и день). В 2019 году первый месяц лета обещает быть чуть более теплым, чем обычно. Средняя температура будет держаться в районе 19,5 градуса (на 1,4 выше нормы). Осадков тоже выпадет побольше. Где-то 110 процентов от нормы. Среднестатистический показатель – 66 миллиметров, а на этот раз будет в районе 73 мм. Пока осадков мало, а вот в середине и в конце месяца дожди ожидаются достаточно часто, а поскольку в небе будут сходиться холодные и теплые воздушные массы, велика вероятность гроз. В принципе это хорошо, особенно для востока области. В Борисоглебске сейчас высокий класс пожароопасности четвертый (для сравнения – на западе нашего региона – второй, в Воронеже – третий). Дожди должны привести ситуацию в норму.

Что касается отдельно температуры дня и ночи, то до середины июня она будет держаться соответственно в районе 18 и 30 градусов. С приходом дождей она снизится до более комфортной. Днем будет в районе 25 градусов, ночью тоже несколько холоднее.

До температурных рекордов и антирекордов в нынешнем июне будет далеко. Самым теплым июньским днем за годы наблюдений в Воронежской области было 28 июня 2010 года - +38,9 градусов. Самым холодным было 4 июня 1967 г. (минус 1,6 градуса). Хорошо помню этот день – все на полях померзло, целое бедствие было. Хорошо, что такой мощный приток арктического воздуха в июне – явление крайне редкое.

ИСТОЧНИК KP.RU