2019-06-06T12:43:33+03:00
Происшествия

Под Воронежем безработный мужчина украл ящик благотворительного фонда

В коробе с пожертвованиями было около двух тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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5 июня в 20.30 из одного магазина, расположенного по улице Полевой в Новой Усмани, мужчина сбежал с ящиком для пожертвований. Его разместил один из благотворительных социальных фондов. Пластиковый короб стоял на столе, при этом никак не был закреплен.

В какой-то момент продавец заметила, что ящика на столе нет, а мужчина спешно убегает из магазина. Просмотрев запись с видеокамеры, сотрудники магазина увидели, что этот мужчина отбежав около 50 метров от магазина, пытается вскрыть ящик. Подбежав к грабителю, сотрудники схватили его и держали до приезда полицейских.

Вором оказался 28-летний житель Волгоградской области. Он ранее уже был судим. В отделе полиции он во всем признался и объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. В ящике было около 2000 рублей. Деньги переданы представителям социального фонда.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» - это до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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