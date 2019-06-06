Под Воронежем школьника ударило током на крыше товарняка

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-06T11:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной случай травмирования на железной дороге. Школьник получил удар током на станции Копанище Острогожского района, сообщила пресс-служба Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте. Трагедия произошла вечером 5 июня, около 21.50. 15-летний подросток зачем-то залез на крышу вагона грузового поезда. Ребенка отвезли в больницу, он в реанимации. Спецслужбы устанавливают причины инцидента.

Напомним, подростки часто становятся жертвами удара током на железной дороге. Составы находятся под высоким напряжением, игры на железной дороге опасны для жизни – сообщите об этом детям.

ИСТОЧНИК KP.RU