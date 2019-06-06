О глубоких вещах легко: воронежцам показали постановку «Для тебя» Даниэле Финци Паска

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-06T11:35:03+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июня в театре оперы и балета зрители в буквальном смысле висели на люстрах. Такой ажиотаж вызвала премьера в России нового спектакля всемирно известного швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска (ставившего представления Цирка дю Солей и Олимпийские церемонии). Платоновский фестиваль регулярно привозит спектакли Финци Паска, зрители уже полюбили его стиль, смешивающий акробатику, цирк, драму, комедию.

Постановку «Для тебя» режиссер посвятил своей жене Жюли, умершей в 2016-м. В этом спектакле-сне и он, и актеры вспоминают самые трогательные моменты совместной работы с Жюли.

- Это необычный спектакль, он очень личный. Когда одного из нас не стало. Дверь в наш внутренний мир, - рассказала актриса Беатрис Сайад. – Это некий сон, в котором два основных элемента: очень легкая субстанция ветер и тяжелые доспехи. Мы говорим о глубоких вещах легко. Режиссер дал нам крылья, чтобы облегчить печальное. Мы говорим в спектакле о саде - некоем воображаемом внутреннем мире Жюли. Ее сад стал для нас большим источником вдохновения. Печально, что главный цветок в нем отсутствовал.

Получился очень тонкий, атмосферный, красивый спектакль-посвящение.

ИСТОЧНИК KP.RU