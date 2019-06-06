В Воронеже поймали похитителей автомобильных аккумуляторов

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-06T10:48:39+03:00

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В Воронеже задержали похитителей автомобильных аккумуляторов. Сразу пять владельцев в конце мая обнаружили раскуроченные машины. Автомобили были припаркованы в районе больницы "Электроника". Преступления были совершены в одну ночь. Потерпевшие оценили ущерб в сумму около 15 тысяч рублей.

На кадрах записи с камер видеонаблюдения полицейские обнаружили «Ауди-100» с наклейками на заднем стекле, на котором передвигались трое подозреваемых. Двое подходили к припаркованным машинам, повреждали капот и похищали аккумуляты.

Полицейские установили личность владельца «Ауди» и его подельников. Ранее судимый 20-летний житель Таловского района и двое его знакомых в возрасте 20 лет и 21 года в отделе полиции признались, что похищенные аккумуляторы продали в одном из гаражных кооперативов, а вырученные деньги потратили.

За кражу молодцам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU