Под Воронежем ГАЗ-3302 врезался на обочине в фуру «Вольво»: погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-06T10:34:12+03:00

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За 5 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 123 ДТП, большинство из которых произошло в столице Черноземья – 91. Один человек погиб, еще один ранен.

Около 12.50 авария со смертельным исходом произошла на 641-м километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе.

По предварительным данным, 66-летний житель Бутурлиновки, следуя на ГАЗ-3302 со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, выехал на обочину, где столкнулся с полуприцепом «Кегель» в составе автомобиля «Вольво».

В результате аварии 66-летняя пассажирка ГАЗ-3302 умерла на месте до приезда «Скорой». Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU