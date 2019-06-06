2019-06-06T09:37:10+03:00
Звезды

У памятника Пушкину воронежцы почитают стихи

Поклонники творчества поэта отметят его 220-летие
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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6 июня воронежцы отметят день рождения Пушкина. В честь 220-летия поэта специальная городская библиотека искусств имени Пушкина устраивает праздник, посвященный Пушкинскому дню России.

В 11.00 в сквере возле театра оперы и балета будут читать стихи и возложат цветы к памятнику Александру Сергеевичу.

А в самой библиотеке запланирована насыщенная программа, охватывающая самые яркие грани пушкинского гения - в 13.30 выставка "Мирообъемлющий гений", в 14.00 экскурсия, в 14.30 демонстрация мультиков по сказкам Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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