2019-06-06T09:26:23+03:00
Звезды

В Воронеже стартовал Всероссийский театральный марафон

Столица Черноземья получила символ праздника
Ярослав ИВАНОВ
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Улицу Театральную засыпали блестками, а в небо выпустили шары в виде белых голубей: 5 июня в столице Черноземья стартовал Всероссийский театральный марафон. Воронеж принял культурную эстафету от Приволжья. От ВКЗ до драмтеатра прошел театральный парад, в котором приняли участие делегации 18-ти субъектов ЦФО. А на сцене Кольцовского театра замминистра культуры РФ Павел Степанов передал губернатору Воронежской области Александру Гусеву «эстафетную палочку» - стилизованный под амфитеатр веер с гербами 85 субъектов РФ.

В драмтеатре показали представление «Театр – все мы»: арию Фигаро из «Севильского цирюльника», отрывки из балета «Спящая красавица» и спектакля «Белоснежка и семь гномов», тематическую сцену, посвященную драматическому искусству, и хореографический номер с веерами. Завершил вечер показ спектакля «Вишневый сад» по одноименному произведению Чехова в постановке Владимира Петрова.

Перед торжественными мероприятиями в столице Черноземья также прошли творческие встречи: тематические семинары провели директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Государственного театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов, встретился с театральной общественностью Воронежа прославленный артист российского театра и кино Александр Михайлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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