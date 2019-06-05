СЕГОДНЯ 20:10 2019-06-05T20:10:38+03:00

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В Воронеже в ночь с 5 на 6 июня отремонтируют три улицы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Этой ночью планируется:

– улица 20-летия ВЛКСМ: поднятие горловин колодцев;

– улица Карла Маркса (от улицы Таранченко до проспекта Революции и от улицы Кольцовской до ДС «Юбилейный»): устройство а/б покрытия;

– улица Плехановская: фрезерование а/б покрытия.

Полное обновление получат 23 улицы Воронежа. Для удобства горожан работы будут проходить, в основном, в ночное время (с 22:00 до 6:00) без закрытия движения для автотранспорта.Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.

Горадминистрация приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ.

Напомним, за последние два года в рамках федерального проекта в Воронеже было полностью обновлено дорожное покрытие почти на 170 объектах улично-дорожной сети общей протяжённостью 300 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU