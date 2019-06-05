Воронежский стеклотарный завод выплатил сотрудникам 25 миллионов долга по зарплатам
После прокурорской проверки сотрудникам ООО «РАСКО» «Воронежский стеклотарный завод».выплатили долг по зарплате, сумма которого превысила 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 5 июня.
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку исполнения трудового законодательства в филиале. Выяснилось, что у предприятия имелась задолженность по заработной плате в размере более 26,4 млн. рублей перед 300 бывшими работниками.
В 2018-2019 годах прокуратурой района внесено представление руководству филиала ООО «РАСКО» об устранении нарушений закона, возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных), предъявлены десятки исков в суд о взыскании невыплаченной заработной платы.
Кроме того, прокуратура инициировала процессуальную проверку по факту невыплаты зарплаты больше двух месяцев. По ее итогам возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Только после этого «Воронежский стеклотарный завод» почти полностью погасил задолженность по заработной плате перед 292 работниками. Оставшаяся задолженность перед 8 работниками будет погашена в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU