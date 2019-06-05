2019-06-05T20:26:49+03:00
Происшествия

Воронежский стеклотарный завод выплатил сотрудникам 25 миллионов долга по зарплатам

Почти три месяца 300 работников предприятия не могли получить свои деньги
Юлия ДИДЕНКО
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Задолженность погасили только после вмешательства прокуратуры.Задолженность погасили только после вмешательства прокуратуры.Фото: Архив "КП"
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После прокурорской проверки сотрудникам ООО «РАСКО» «Воронежский стеклотарный завод».выплатили долг по зарплате, сумма которого превысила 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 5 июня.

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку исполнения трудового законодательства в филиале. Выяснилось, что у предприятия имелась задолженность по заработной плате в размере более 26,4 млн. рублей перед 300 бывшими работниками.

В 2018-2019 годах прокуратурой района внесено представление руководству филиала ООО «РАСКО» об устранении нарушений закона, возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных), предъявлены десятки исков в суд о взыскании невыплаченной заработной платы.

Кроме того, прокуратура инициировала процессуальную проверку по факту невыплаты зарплаты больше двух месяцев. По ее итогам возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Только после этого «Воронежский стеклотарный завод» почти полностью погасил задолженность по заработной плате перед 292 работниками. Оставшаяся задолженность перед 8 работниками будет погашена в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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