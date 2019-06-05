2019-06-05T18:41:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали грабителя, «пытавшегося» защитить знакомую от хулиганов

Парень вызвался проводить подругу, а в итоге напал на нее
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Борисоглебском районе задержали 20-летнего парня, укравшего с шеи знакомой золотую цепочку с кулоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 5 июня.

Накануне в дежурную часть полиции обратилась 31-летняя жительница райцентра. Она рассказала, что ее ограбили. Правоохранители выехали на место происшествия и выяснили, что до инцидента женщина отдыхала в новой компании, где познакомилась с грабителем. Вечером парень вызвался проводить знакомую до дома, чтобы на нее не напали хулиганы. А в итоге стал таким сам.

В компании парня знали плохо, однако молодые люди смогли назвать адрес предприятия, где он, скорее всего работает. Его руководитель пояснил, что сотрудник не появлялся на работе уже три дня, однако благодаря полученным сведениям полицейские установили адрес проживания вора. Им оказался 20-летний житель райцентра. Похищенное он продал своему приятелю, у которого удалось изъять кулон. Местонахождение цепочки сейчас устанавливается.

На парня возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в ночь с 5 на 6 июня отремонтируют три улицы
Воронежский стеклотарный завод выплатил сотрудникам 25 миллионов долга по зарплатам
В Воронеже жители Коминтерновского района останутся без воды 6 июня
Депутаты облдумы обсудили, как нацпроекты и инициативы на местах помогают развивать физкультуру и спорт в Воронежской области
В Воронежском водохранилище утонул 63-летний мужчина
В Воронеже не снесут Театр оперы и балета: в этом году здание ждет косметический ремонт
В сентябре изменится расписание движения поездов «Воронеж – Санкт-Петербург»
Потерянный птенец сидел у дороги: воронежцам рассказали о сложной судьбе совят
"Требуется полное вскрытие территории!": воронежские общественники - о старинном кладбище
Любопытство взяло верх: забавный лисенок попался в фотоловушку в Воронежской области
В Воронежской области осужденных колонии трудоустроили на завод минудобрений
В Воронеже бетонная плита упала на рабочего
Житель Воронежской области утопил товарища и спрятал тело в камышах
В Воронежской области женщина фиктивно зарегистрировала в своем доме 21 мигранта
В Воронежской области поймали серийного угонщика