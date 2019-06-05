В Воронежской области поймали грабителя, «пытавшегося» защитить знакомую от хулиганов

СЕГОДНЯ 18:41 2019-06-05T18:41:21+03:00

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В Борисоглебском районе задержали 20-летнего парня, укравшего с шеи знакомой золотую цепочку с кулоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 5 июня.

Накануне в дежурную часть полиции обратилась 31-летняя жительница райцентра. Она рассказала, что ее ограбили. Правоохранители выехали на место происшествия и выяснили, что до инцидента женщина отдыхала в новой компании, где познакомилась с грабителем. Вечером парень вызвался проводить знакомую до дома, чтобы на нее не напали хулиганы. А в итоге стал таким сам.

В компании парня знали плохо, однако молодые люди смогли назвать адрес предприятия, где он, скорее всего работает. Его руководитель пояснил, что сотрудник не появлялся на работе уже три дня, однако благодаря полученным сведениям полицейские установили адрес проживания вора. Им оказался 20-летний житель райцентра. Похищенное он продал своему приятелю, у которого удалось изъять кулон. Местонахождение цепочки сейчас устанавливается.

На парня возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU