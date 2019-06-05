Депутаты облдумы обсудили, как нацпроекты и инициативы на местах помогают развивать физкультуру и спорт в Воронежской области
В ходе выездного заседания Комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту в Богучарский район парламентарии предложили создать в районе спортивный кластер
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Участники выездного заседания Комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту посетили ряд спортивных объектов, в числе которых Дворец борьбы, который был торжественно открыт в городе 1 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU