2019-06-05T18:24:22+03:00
Происшествия

В Воронежском водохранилище утонул 63-летний мужчина

Его тело удалось найти только на следующий день после происшествия
Юлия ДИДЕНКО
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Мужчина рыбачил в компании друзей, а потом решил искупаться.Мужчина рыбачил в компании друзей, а потом решил искупаться.Фото: Архив "КП"
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Со дна Воронежского водохранилища подняли тело 63-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГО и ЧС по городу в среду, 5 июня.

Инцидент произошел 4 июня в районе пляжа Багратиони в Железнодорожном районе. По словам очевидцев, мужчина рыбачил в компании друзей, а потом решил искупаться. Горожанин долго не выходил из воды, его знакомые вызвали спасателей. В 20.30 службы начали поиски, но найти тело не удалось.

На следующий день уже в 10 утра спасатели снова начали поиски. Водолазы продолжили работу на глубинах. И к вечеру тело погибшего удалось найти и достать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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