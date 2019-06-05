В сентябре изменится расписание движения поездов «Воронеж – Санкт-Петербург»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-05T17:38:12+03:00

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С 9 по 19 сентября изменится расписание движения поездов из Санкт-Петербурга в Воронеж и в обратном направлении. На перегоне Большая Вишера – Малая Вишера запланировали реконструкцию инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железнодорожной дороги в пятницу, 5 июня.

Так, 10, 12, 16, 18 сентября отменили движение поезда №37 Санкт-Петербург – Воронеж, а 9, 11, 15 и 17 сентября будет отменен поезд №38 сообщением Воронеж – Санкт-Петербург.

Поезд №37 Санкт-Петербург – Воронеж по новому расписанию пойдет 11, 15 и 17 сентября. А поезд №38 Воронеж – Санкт-Петербург - 10, 14 и 16 сентября.

Пассажиров попросили внимательно планировать поездки в эти даты. С более подробным расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU