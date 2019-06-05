2019-06-05T17:30:07+03:00
Общество

Потерянный птенец сидел у дороги: воронежцам рассказали о сложной судьбе совят

Именно слетков совы чаще всего забирают из природы
Олег ИВАНОВ
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Так выглядят слеткиТак выглядят слеткиФото: c cайта Воронежского заповедника.
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Порой птенцы покидают гнездо, еще не умея уверенно летать. Такие птенцы называются слётками. Чаще всего из природы забирают совят в пуху: они покидают гнездо раньше, чем начинают хорошо летать. В этом возрасте слетки только перепархивают с ветки на ветку и учатся управлять своим телом. Поэтому они могут оказаться на земле.

Именно слетков совы чаще всего забирают из природы. Каждый год в заповедник приносят картонные коробки с пуховыми малышами.

Так жительница поселка Краснолесный Ольга Трушкина во время прогулки подобрала слетка ушастой совы.

- Птенец сидел рядом с автомобильной дорогой и выглядел потерянным, - рассказала Ольга. - Поблизости ходили собаки, и мы приняли решение его забрать. Спасибо сотрудникам заповедника за объяснение и поддержку - теперь я знаю, как поступать в подобной ситуации.

Порой, лучше не трогать молодых птиц Фото: с сайта Воронежского заповедника.

Порой, лучше не трогать молодых птицФото: с сайта Воронежского заповедника.

Центр реабилитации диких животных «Сердце Леса» помогло пристроить слетка в совиную семью.

Если слеток крылья держит симметрично, не видно явных травм – оставьте его в покое! Вы можете перенести его от дороги или другого опасного на ваш взгляд места, и посадить на ближайшие ветки деревьев в радиусе 50-100 метров от местонахождения. Родители найдут слётка и будут его опекать и кормить.

Если птенец находится в плохом состоянии – на перьях кровь, одно или оба крыла волочатся по земле, заметны явные травмы – то его надо спасать. Постарайтесь обратиться к ветеринарному врачу или в центр реабилитации животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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