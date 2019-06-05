В Воронежской области осужденных колонии трудоустроили на завод минудобрений

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-05T16:38:25+03:00

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В Россоши трудоустроили осужденных участка колонии-поселения ИК-8. Заключенные будут работать на предприятие по производству минеральных удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Воронежской области.

Сотрудники производственной службы УФСИН провели рабочую встречу с руководством предприятия. Стороны подписали соглашение о размещении заказов предприятия по пошиву спецодежды для его работников на производственных мощностях исправительной колонии №8. Кроме того, соглашение предусматривало трудоиспользование осужденных участка колонии-поселения ИК-8 на объектах завода.

На предприятии уже начали работу 12 осужденных, которые прошли обучение по профессии «Стропальщик». В перспективе на заводе будут трудоустроены около 30 осужденных-поселенцев.

Также в середине мая сотрудники производственной службы УФСИН провели рабочую встречу с руководством предприятия по ремонту тягового подвижного состава. В ходе беседы было достигнуто соглашению по пошиву изделий из брезентовой ткани и стеклоткани, которые обеспечивают защиту тепловозных двигателей, их узлов и агрегатов, от климатических условий при транспортировке на промышленных объектах ИК-2 Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU