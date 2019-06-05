В Воронеже бетонная плита упала на рабочего

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-05T16:05:04+03:00

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В Воронеже на рабочего упала бетонная плита. Мужчину госпитализировали с переломом голени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 5 июня.

Инцидент произошел на улице Беговой у дома №49 около шести часов вечера 4 июня. По предварительным данным, мужчина разгружал бетонные плиты в тот момент, когда одна из них упала ему на ногу. Рабочего доставили в больницу.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU