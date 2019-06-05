2019-06-05T17:02:09+03:00
Общество

"Требуется полное вскрытие территории!": воронежские общественники - о старинном кладбище

Во время археологической экспертизы могли не обнаружить глубоко расположенные захоронения
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото "Архдозор".Фото "Архдозор".
Изменить размер текста:

В "Обществе по охране памятников истории и культуры" отреагировали на комментарий, который дала нам строительная компания по поводу ситуации со старинным кладбищем на улице Димитрова.

Общественники отметили, что научно-производственный центр "Древности", который и объявил участок не имеющим культурной ценности, работал не по заказу застройщика, а по заказу поискового объединения "Дон". Это отмечено в акте государственной историко-культурной экспертизы. "То есть компания сначала обратилась к ним, а не к археологам," - замечают в "ВООПиК".

Ранее представитель "Дона" Михаил Сегодин отметил, что поисковики находят разрозненные захоронения. После знакомства с результатами экспертизы общественники заявляют: "В верхних слоях, может, и остались разрозненные останки, а вот на глубине от метра и глубже сохранилось большое количество захоронений. Фундаменты цехов-ангаров остались в виде бетонных блоков на глубине около метра. Захоронения - под ними. Это подтверждается и в экспертизе 2017 года, и при осмотре ям, выкопанных поисковиками сейчас. Археологами в 2017 году было выкопано четыре шурфа, и в каждом было найдено по две сохранившиеся могильные ям, итого - восемь могильных ям". На изображении - одна из стенок третьего шурфа.

Результаты обследования шурфа. Замечены два захоронения.

Результаты обследования шурфа. Замечены два захоронения.

- Требуется только полное вскрытие территории и перезахоронение всех останков без исключения! Это касается как этого конкретного случая на Димитрова, 51, так и других подобный ситуаций в будущем, - заключает ответственный секретарь "Общества" Александр Никитин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кладбище, которого нет. Участок на левом берегу Воронежа вновь оказался в центре строительного скандала. Выкопанные останки будут перезахоронены. Но перестанет ли участок считаться погостом? (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Любопытство взяло верх: забавный лисенок попался в фотоловушку в Воронежской области
В Воронежской области осужденных колонии трудоустроили на завод минудобрений
В Воронеже бетонная плита упала на рабочего
Житель Воронежской области утопил товарища и спрятал тело в камышах
В Воронежской области женщина фиктивно зарегистрировала в своем доме 21 мигранта
В Воронежской области поймали серийного угонщика
В Воронеже будут переучивать работников предпенсионного возраста
В Воронеже дошло до суда дело мужчины, изрезавшего ножом посетителя кафе
В Воронежской области прокуратура потребовала привести в порядок пляжи у реки «Дон»
В Воронеже временно не выписываются штрафы за парковку
Мошенник предложил девушке из Воронежа невероятно выгодный кредит
На реконструкцию площадки воронежского КБХА, где проходят испытания двигателей, выделили около 150 миллионов
В Воронеже ищут 38-летнего мужчину на черном BYD
В Адлере спасатели выловили из моря пьяного воронежского туриста
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
В Воронеже школьница выпала из окна и разбилась насмерть
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
Instagram губернатора Воронежской области оказался фейком
Воронежская область продолжает проваливаться в экологическом рейтинге
Сенатор Сергей Лукин: Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций
Попало на видео, как ежик перешел дорогу по правилам в Воронеже
В Воронежской области землекопы наткнулись на 11 снарядов
Чтобы сыграть с немецким виолончелистом, воронежскому оркестру заказывали ноты из Польши
Спектакль с Райкиным и Трибунцевым собрал в Воронеже 3 аншлага
Жители окраины Воронежа пожаловались на транспортный произвол
В Воронеже будут судить афериста, угонявшего автомобили из салонов от имени власти