"Требуется полное вскрытие территории!": воронежские общественники - о старинном кладбище

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-05T17:02:09+03:00

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В "Обществе по охране памятников истории и культуры" отреагировали на комментарий, который дала нам строительная компания по поводу ситуации со старинным кладбищем на улице Димитрова.

Общественники отметили, что научно-производственный центр "Древности", который и объявил участок не имеющим культурной ценности, работал не по заказу застройщика, а по заказу поискового объединения "Дон". Это отмечено в акте государственной историко-культурной экспертизы. "То есть компания сначала обратилась к ним, а не к археологам," - замечают в "ВООПиК".

Ранее представитель "Дона" Михаил Сегодин отметил, что поисковики находят разрозненные захоронения. После знакомства с результатами экспертизы общественники заявляют: "В верхних слоях, может, и остались разрозненные останки, а вот на глубине от метра и глубже сохранилось большое количество захоронений. Фундаменты цехов-ангаров остались в виде бетонных блоков на глубине около метра. Захоронения - под ними. Это подтверждается и в экспертизе 2017 года, и при осмотре ям, выкопанных поисковиками сейчас. Археологами в 2017 году было выкопано четыре шурфа, и в каждом было найдено по две сохранившиеся могильные ям, итого - восемь могильных ям". На изображении - одна из стенок третьего шурфа.

Результаты обследования шурфа. Замечены два захоронения.

- Требуется только полное вскрытие территории и перезахоронение всех останков без исключения! Это касается как этого конкретного случая на Димитрова, 51, так и других подобный ситуаций в будущем, - заключает ответственный секретарь "Общества" Александр Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU