2019-06-05T15:22:46+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области утопил товарища и спрятал тело в камышах

А всем свидетелям пригрозил серьезными последствиями, если они пойдут в полицию
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Тело позже нашли правоохранители.Тело позже нашли правоохранители.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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1 июня на берегу реки Дон в селе Старая Калитва Россошанского района отдыхала веселая компания. Шутили, пили, и вдруг началась ссора.

- Один из мужчин стал предъявлять претензии второму по поводу несостоявшейся рыбалки, - говорят в следственном управлении СК РФ по Воронежской области. - Во время ссоры, переросшей в драку, подозреваемый утопил 38-летнего оппонента.

И тут бы звонить в скорую или полицию. Но вместо этого мужчина спрятал тело в камышах. Личные вещи убитого сжег на костре. Всем, кто был рядом, сказал: "Только попробуйте сообщить в полицию".

40-летнего подозреваемого задержали. Мужчина вину не признал. За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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