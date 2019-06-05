2019-06-05T14:50:35+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина фиктивно зарегистрировала в своем доме 21 мигранта

Предоставлять им жилье она не собиралась
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области завершили расследование дела на 44-летнюю жительницу Тамбова. Женщина фиктивно зарегистрировала в своем доме в селе Никитовка Терновского района 21 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 5 июня.

Выяснилось, что тамбовчанка занималась нелегальной регистрацией с марта по декабрь 2018 года. При этом женщина не собиралась предоставлять им жилье.

На жительницу Тамбова завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ».

Женщина признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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