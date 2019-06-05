В Воронежской области поймали серийного угонщика

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-05T14:28:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 июня, острогожские полицейские арестовали 33-летнего местного жителя по подозрению в попытке угона «Киа-Рио» в мае 2019 года. За плечами мужчины было много судимостей. Теперь станет еще больше. На допросе рецидивист признался еще в четырех угонах, совершенных в 2017 и 2018 годах в Острогожске.

В ночь на 31 мая 2017 года он залез в сарай дома на улице Фрунзе и украл мотоцикл «Кавасаки», принадлежащий 34-летнему мужчине. Потом он продал его жителю соседнего села.

Ночью 6 октября 2017 года рецидивист угнал из гаража дома на улице Мопра и украл «Фольксваген-Пассат» 34-летнего местного жителя. Потом он продал иномарку на запчасти в Воронеже.

В ночь на 6 августа 2018 года у дома на улице Революционной угонщик вскрыл Фольксваген-Кадди» 65-летней местной жительницы. Покатавшись, он бросил машину на одной из улиц Острогожска.

Также ночью 2 сентября 2018 года на улице Военной рецидивист угнал «Ауди-100», принадлежащее 34-летнему местному жителю. Машину он продал на запчасти в Воронеже.

Мужчина будет отвечать перед судом по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU