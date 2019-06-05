В Воронеже дошло до суда дело мужчины, изрезавшего ножом посетителя кафе

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-05T13:47:19+03:00

Мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство, свою вину не признал. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 31-летнего жителя села Горки Новоусманского района. Его обвиняют по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По данным следствия, ночью 27 марта в Воронеже в кафе на улице Лидии Рябцевой поссорились двое изрядно выпивших мужчин. 31-летний житель села Горки выхватил нож и несколько раз ударил в грудь и в живот 37-летнего воронежца. Сотрудница кафе вызвала скорую и полицию. Раненого отвезли в больницу, врачам удалось его спасти.

- На предварительном следствии мужчина свою вину не признал. Однако ее доказывают показания раненого посетителя кафе и свидетелей, в том числе очевидца преступления, а также заключения судебных экспертиз,– рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

ИСТОЧНИК KP.RU