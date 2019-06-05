В Воронеже временно не выписываются штрафы за парковку

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-05T13:44:45+03:00

Платные парковки в центре Воронежа - не такие уж платные. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Административные комиссии Центрального и Ленинского районов временно не выписывают штрафы за неоплату парковки. Так будет продолжаться, пока идут суды по жалобам первых воронежцев, получившим штрафы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Это, однако, не значит, что в платных зонах центра Воронежа можно стоять без всяких финансовых операций. В мэрии сообщают, что фото- видео-фиксация продолжается. Срок давности по таким нарушениям - два месяца. Иными словами, материалы со снимками вашей машины еще могут оказаться на столе у административных комиссий.

Ранее два штрафа, выписанные водителям, в Центральном районном суде признали незаконными. По-прежнему существует проблема передачи данных о собственниках автомобилей от ГИБДД административным комиссиям.

ИСТОЧНИК KP.RU