2019-06-05T13:09:38+03:00
Общество

На реконструкцию площадки воронежского КБХА, где проходят испытания двигателей, выделили около 150 миллионов

Там испытывают двигатели РД0124МС для ракетоносителя «Союз-5»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В конце мая в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно этому закону взнос в уставный капитал воронежского предприятия АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) составит 149,4 млн. рублей.

Данные средства будут выделены на реконструкцию и техническое перевооружение стенда № 62 КБХА, где проводятся опытные испытания двигателя РД0124МС для ракетоносителя «Союз-5».

Напомним, что вопрос об увеличении финансирования и выделении средств из бюджета для технического перевооружения стенда КБХА был поставлен во время визита на предприятие гендиректора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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