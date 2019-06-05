В Воронеже ищут 38-летнего мужчину на черном BYD

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-05T12:33:52+03:00

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В Воронеже ищут 38-летнего водителя черного автомобиля BYD. Сергей Григорьев уехал из дома 1 июня и пропал. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в группе в соцсети накануне.

Рост мужчины 180 см. У него плотное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения Сергей Григорьев был одет в синие джинсы, синюю футболку с надписью, на ногах - черные мокасины на белой подошве.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU