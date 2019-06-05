В Адлере спасатели выловили из моря пьяного воронежского туриста

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-05T12:11:26+03:00

Воронежец ушел купаться и долго не выходил на берег. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Адлере спасатели пришли на помощь к утопающему туристу из Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в среду, 5 июня.

Инцидент произошел в 22.55 во вторник, 4 июня. Спасотряд получил сигнал от диспетчера «системы-112», который сообщил, что в Адлере на пляже «Маяк» 57-летний мужчина ушел купаться и не выходит на берег. Доплыв до пострадавшего, спасатели надели на него спасжилет и помогли выбраться на берег. Там мужчину ждала жена. Оказалось, что воронежец был сильно пьян.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают всех жителей и гостей курорта купаться только на специально оборудованных пляжах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU