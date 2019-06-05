В Воронеже школьница выпала из окна и разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-05T12:15:38+03:00

В соцсетях пишут, что у нее были проблемы в общении с одноклассниками

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Ранним утром в среду, 5 июня, в доме № 71 на улице Ростовской Левобережного района произошла страшная трагедия. 14-летнюю девочку нашли мертвой под окнами многоэтажки с травмами, характерными для падения с высоты.

В откликах на трагедию в соцсетях пишут, что в последнее время у девочки были проблемы в общении с одноклассниками. Пользователь София Урядникова уверена, что школьницу затравили. Однако стало ли это причиной трагедии, пока непонятно.

В региональном управлении Следственного комитета дали следующий комментарий:

- Следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти несовершеннолетней. В том числе будут проверять условия жизни подростка, круг ее общения.

ИСТОЧНИК KP.RU