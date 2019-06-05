Воронежская область продолжает проваливаться в экологическом рейтинге

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-05T10:20:17+03:00

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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подготовила экологический рейтинг регионов за весну 2019 года. У Воронежской области, как и прежде, далеко не лучшая позиция. При расчете учитывали природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.

Наш регион разместился на 51-й строчке. Всего в рейтинге представлены 85 областей. Кстати, во время прошлого расчета регион был чуть выше - на 50-й строке.

В лидерах рейтинга - соседняя Тамбовская область. На второй строчке - Алтайский край, на третьей - республика Алтай. Четвертое место, кстати, занимает Белгородская область. На пятом, неожиданно, Москва, на шестом - Курская область. В десятке также Магаданская, Мурманская области, республика Коми и Ульяновская область.

Липецкая область разместилась даже ниже Воронежской - на 54-й строчке. В аутсайдерах среди ближайших регионов Тульская и Московская области.

ИСТОЧНИК KP.RU