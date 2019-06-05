2019-06-05T09:46:33+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин: Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций

Сергей Лукин выступил на парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли», состоявшихся 3 июня в Совете Федерации
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В своем докладе сенатор заявил о необходимости продолжить оптимизацию процедур в строительстве и подробно остановился на проблемах, тормозящих развитие отрасли. В числе наиболее острых вопросов – технологическое присоединение возводимых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область продолжает проваливаться в экологическом рейтинге
Попало на видео, как ежик перешел дорогу по правилам в Воронеже
В Воронежской области землекопы наткнулись на 11 снарядов
Чтобы сыграть с немецким виолончелистом, воронежскому оркестру заказывали ноты из Польши
Спектакль с Райкиным и Трибунцевым собрал в Воронеже 3 аншлага
Жители окраины Воронежа пожаловались на транспортны произвол
В Воронеже будут судить афериста, угонявшего автомобили из салонов от имени власти
Воронежским спасателям пришлось вскрывать квартиру из-за спящего ребенка
Воронежской автомобилистке, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, грозит тюрьма
Бывшего руководителя Воронежского заповедника имени Пескова, обвиняют в хищении 3 миллионов
Воронежцы смогут за полцены купить билеты на спектакли Театра драмы
Облдума наградила в честь своего 25-летия «КП-Воронеж»
В Воронеже руководитель УК, не заплативший за воду 5 миллионов рублей, получил условный срок
Воронежцу, получившему травму спины после катания на тюбинге, компенсируют лишь 25 тысяч рублей
Житель Воронежской области из мести похитил у сожительницы музыкальный центр
Воронежец взял телефон у водителя такси и списал деньги с его счета
В Воронеже стая бродячих собак напала на ребенка
Воронежца, убившего двоих кувалдой, посадили на 17 лет
В Воронежской области мужчина заехал в пруд на автомобиле и утонул
Непродуманный дорожный ремонт привел к заторам и аварийным ситуациям под Воронежем
В Воронеже лучшей «бабой Любой» стала баба Зина
Воронежцы могут бесплатно встретиться со звездой комедии «Любовь и голуби»
Воронежские школьники без эксцессов сдали ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку
Санитарные врачи отговаривают воронежцев от купания в фонтанах
Воронежцы смогут на электричке добраться до пляжа «Боровое»
Сотрудник воронежского УФСИН развел коллегу-карьериста на 200 тысяч рублей
Из-за сигареты на пожаре в Воронежской области погибли два человека