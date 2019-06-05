Сенатор Сергей Лукин: Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-05T09:46:33+03:00

Сергей Лукин выступил на парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли», состоявшихся 3 июня в Совете Федерации

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В своем докладе сенатор заявил о необходимости продолжить оптимизацию процедур в строительстве и подробно остановился на проблемах, тормозящих развитие отрасли. В числе наиболее острых вопросов – технологическое присоединение возводимых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU