Сенатор Сергей Лукин: Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций
Сергей Лукин выступил на парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли», состоявшихся 3 июня в Совете Федерации
.
Изменить размер текста:
В своем докладе сенатор заявил о необходимости продолжить оптимизацию процедур в строительстве и подробно остановился на проблемах, тормозящих развитие отрасли. В числе наиболее острых вопросов – технологическое присоединение возводимых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU