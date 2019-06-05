2019-06-05T09:01:52+03:00
Авто

Попало на видео, как ежик перешел дорогу по правилам в Воронеже

У него получилось это сделать только при активной поддержке автомобилиста
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кадр из видео Рустама Невретдинова.Кадр из видео Рустама Невретдинова.
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Воронежский автомобилист, конечно, представлял, что вечером на проезжей части улицы Переверткина можно встретить кого угодно... Но не ежа! Лесной житель мирно переходил дорогу, причем прямо по зебре. В соцсетях иронизируют: еж поумнее некоторых людей...

На видео с регистратора Рустама Невретдинова заметно, что ежик в какой-то момент теряется. Его пугает шум выскочившей со двора машины. Хорошо, что сам автомобилист решил ему помочь. Он вышел из машины и аккуратно протолкал ежа ногой до обочины.

Неясно, правда, что зверь будет делать среди многоэтажек (а пришел он, видимо, из парка "Дельфин"). Но этот вопрос оставим за кадром. Лучше представим, что он все-таки вернулся в свое логово живым и невредимым.

Ёжик переходит дорогу в Воронеже.Автомобильное сообщество Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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