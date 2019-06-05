2019-06-05T08:21:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области землекопы наткнулись на 11 снарядов

Опасные находки уничтожили спасатели
Виктор ПАВЛОВ
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С места вывезли одиннадцать снарядов.С места вывезли одиннадцать снарядов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили об обнаружении боеприпасов в Подгоренском районе. Опасные находки встретились во время земляных работ вчера, 4 июня. В 13.05 за ними приехали специалисты аварийно-спасательной службы. Эксперты насчитали одиннадцать боеприпасов. Установили, что это артиллерийские снаряды калибра 45 мм и 105 мм времен Великой Отечественной войны.

- В 14.40 боеприпасы были уничтожены на установленной подрывной площадке песчаного карьера в районе села Б. Хвощеватка, - говорят в региональном ГУ МЧС.

Спасатели напоминают: при обнаружении взрывоопасных предметов нужно увести людей, отметить место, где лежит боеприпас, и вызвать МЧС. Переносить такие находки с места на место или кидать в воду - плохая идея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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