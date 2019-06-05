Чтобы сыграть с немецким виолончелистом, воронежскому оркестру заказывали ноты из Польши

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-05T08:03:37+03:00

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Второй концерт в музыкальной программе Платоновского фестиваля дал Альбан Герхардт. Немецкий музыкант считается одним из ведущих виолончелистов своего поколения. Вместе с Воронежский академическим симфоническим оркестром гость из Германии сыграл Симфонию-концерт Прокофьева, исполнение которой композитор не слышал при жизни, и Симфонию № 2 Шимановского, весьма редко исполняемую в нашей стране.

- Мы стараемся познакомить зрителей с незаслуженно забытыми шедеврами. Когда звучал в России Шимановский, трудно вспомнить. Мы столкнулись с проблемой, что его нот нет в нашей стране. Платоновский фестиваль взял их для нас напрокат в Польше, - признался дирижер Воронежского оркестра Игорь Вербицкий. - Шимановский очень хорош: он впитал все импульсы, которые в его времена Серебряного века роились вокруг. Но отказываясь от традиционной гармонии, композитор, поляк по национальности, не потерял свою индивидуальность, сохранил корни, занимался фольклористикой. Его творчество пропитано некой ночной негой.

Симфонию Прокофьева доработал Ростропович, дописав некоторые фрагменты. В итоге произведение получило более романтическое звучание. Альбан Герхардт признался, что обожает не только Прокофьева, но и Шостаковича, Чайковского, Стравинского, «Жар-птица» которого взяла его в плен еще 4-х летним мальчиком, потом это случилось и со «Весной священной». Музыкант хвалил не только наших композиторов, но и своего русского учителя Бориса Пергаменщикова.

- Из студента, который просто хорошо играл, он сделал музыканта, задал уровень моей игры - из прошлого в будущее, помог раскрыться, - рассказал виолончелист. – Помню, когда играл на конкурсе, Ростропович сказал моему учителю: «Мальчик из Германии вибрировал каждую ноту». Вибрато для меня играло огромную роль с раннего детства: я очень завидовал голосу мамы с потрясающим вибрато. И когда у меня получилось вибрато на инструменте, я как будто нашел свой голос.

Еще одним голосом музыканта стал его инструмент - виолончель Маттео Гофриллера 1710 года.

- У меня украли первую виолончель, потом я нашел эту. Она принадлежала Муссолини, десять лет лежала в подвале. У нее много повреждений, поэтому у коллекционеров нет к ней интереса. Но у нее большая душа, и звучит она прекрасно, - отметил исполнитель.

ИСТОЧНИК KP.RU