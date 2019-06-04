Жители окраины Воронежа пожаловались на транспортны произвол

СЕГОДНЯ 21:31 2019-06-04T21:31:49+03:00

Они рассказали, как трудно добираться на маршрутном автобусе на работу или учебу

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Микрорайон Никольское находится на окраине Воронежа. Там проживают почти 6 тысяч человек. Однако один из двух маршрутов, обслуживавших отдаленный микрорайон, был отменен. А на оставшемся маршруте №39 автобусы средней вместимости заменили на микроавтобусы.

- Работы в Никольском, расположенном на границе с Новоусманским муниципальным районом, почти нет. Мы вынуждены ежедневно ездить за 18-20 километров до центра. На 39-м маршруте добираются до города студенты вузов. После того, как «ПАЗы» заменили на «Газели», их приходится в буквальном смысле штурмовать. В пиковые утренние часы сесть в микроавтобус можно только с конечной остановки, – рассказала жительница микрорайона Анастасия Пронина.

Чтобы вернуться домой после работы или учебы, жители микрорайона едут на начальную остановку маршрута на Университетской площади. После переполненные автобусы просто не останавливаются.

-Ежедневно на маршрут должны выезжать 12 микроавтобусов. Проверка, проведенная властями по обращению жителей, показала, что фактически работают восемь единиц. Граждане рассказали, что периодически их число сокращается до шести. В выходные дни интервал движения вместо положенных 15 минут составляет 40-50 минут. И это далеко не все проблемы, – сообщил эксперт Общероссийского народного фронта Иван Любавский.

Маршрут микроавтобуса №39 проходит через железнодорожный переезд в районе улицы Корольковой. По словам жителей, его часто закрывают на несколько дней на ремонт. Поскольку объезда нет, одна «Газель» довозит пассажиров из Никольского до переезда, высаживает их. На противоположной стороне люди садятся в другой микроавтобус и по требованию водителя второй раз оплачивают проезд.

Очевидно, что микроавтобусов малой вместимости, как и одного маршрута общественного транспорта для крупного микрорайона, мало. Мы призвали администрацию Воронежа еще раз вернуться к этому вопросу и учесть его при планировании организации движения общественного транспорта, – сказал Любавский.

ИСТОЧНИК KP.RU