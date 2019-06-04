В Воронеже будут судить афериста, угонявшего автомобили из салонов от имени власти

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-04T19:36:06+03:00

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36-летний воронежец обвиняется в совершении пяти преступлений: все они так или иначе связаны с мошенничеством в особо крупном размере или с отмыванием денег. Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд Воронежа.

В августе 2018 года 36-летний воронежец создал организованную преступную группу. Сам он, конечно же был руководителем, а вот помогать ему взялись два приятеля.

В Белгороде один из соучастников позвонил в центр продаж «СКС-Лада». Мужчина представился начальником отдела снабжения департамента аграрной политики Воронежской области. Самозваный «начальник» сообщил менеджеру дилерского центра о том, что департамент хочет приобрести два автомобиля «Нива Шевроле» К слову, каждая из машин стоила 782 500 рублей.

Мошенник сказал, что необходимо заключить договоры купли-продажи. Он заверил, что нужная сумма поступит на лицевой счет «СКС–Лада» в течение 10 дней из бюджета Воронежской области.

Тут начался второй этап аферы. Получив по электронной почте необходимые документы для заключения сделок по приобретению автомобилей, руководитель ОПГ внес в них реквизиты департамента аграрной политики Воронежской области. Потом изготовил от имени департамента доверенности, необходимые для получения автомобилей, заверив документы вымышленной подписью и печатью.

В сентябре 2019 года в автосалон «СКС-Лада» приехали двое водителей эвакуаторов. Они ничего не знали об обмане – мужчин просто наняли перевезти автомобили. Так, они по поддельным документам получили «Нивы» и перевезли их похитителям в Курскую область.

Ущерб составил более 1,5 млн. рублей. Казалось бы, такая схема просто не может существовать или хотя бы не может долго работать. Однако эта ОПГ совершила еще четыре подобных преступления. Теперь за все придется ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU