2019-06-04T18:24:15+03:00
Происшествия

Бывшего руководителя Воронежского заповедника имени Пескова, обвиняют в хищении 3 миллионов

Если вина будет доказана, то всю сумму, как минимум, придется возместить
Олег ИВАНОВ
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В 2011 году куда-то пропали почти 3 миллиона рублей выделенных Воронежскому заповеднику имени В.М. Пескова. Деньги поступили из бюджета Российской Федерации в рамках программы развития экологического туризма.

- В совершении данного преступления органом предварительного расследования по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) обвиняется один из бывших руководителей указанного бюджетного учреждения, управлявший им в 2011 году, - сообщили в областной прокуратуре.

Чтобы возместить ущерб, причиненный коррупционером, прокуратурой города предъявлен иск о взыскании 3 млн рублей с лица, совершившего преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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