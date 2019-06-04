2019-06-04T18:01:06+03:00
Общество

В Воронеже руководитель УК, не заплативший за воду 5 миллионов рублей, получил условный срок

Жильцы исправно платили коммуналку, но часть денег до «РВК-Воронеж» не дошли
Юрий КОЗЛОВ
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Железнодорожный районный суд вынес приговор руководителю УК «Боровое». Его признали виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

В суде выяснили, что в августе 2012 года УК «Боровое» заключила договор с «РВК-Воронеж» на водоснабжение и водоотведение. К 31 января 2018 года управляющая компания оказалась должна больше пяти миллионов рублей. При этом, как выяснили в ходе следствия, жильцы обслуживаемых УК домов исправно платили за воду.

В итоге суд приговорил руководителя УК к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 18 месяцев.

- Сейчас в суде находится другое дело в отношении одной из управляющих компаний Левобережья, инициатором которого также выступил водоканал, - добавил директор по безопасности и режиму «РВК-Воронеж» Валерий Токарчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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