Воронежцу, получившему травму спины после катания на тюбинге, компенсируют лишь 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-04T17:50:27+03:00

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В прошлом году мы рассказывали, как для воронежца Романа и его сына Никиты поездка на тюбинге закончилась в больнице. 25 февраля 2018 года семья приехала в центр зимний развлечений «Дамба», расположенный в Шилово. («У нас вы сможете покататься по специально подготовленной трассе, оборудованной подъемником», - звучит в описании этого места в соцсети.)

В какой-то момент «ватрушка» подскочила вверх. Оба пассажира вылетели из нее и упали в разные стороны. Маме, которая наблюдала эту картину сверху, сразу стало ясно: дело серьезное. Роман не мог сдвинуться с места, Никита вроде бы поднялся на ноги.

В итоге у мальчика - компрессионный перелом, у мужчины раздроблены два позвонка. Глава семьи пробыл на лечение в больнице более трех недель…

Лишь 4 июня 2019 года стало известно, чем же закончилась эта ужасная история: Железнодорожный районный суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел иск 43-летнего воронежца Романа к «ИП Жильникову В.В.» о компенсации морального вреда.

- Суд, согласился с заключением прокурора о том, что ответчик, как лицо, предоставляющее услуги, несет ответственность за безопасность трассы для эксплуатации тюбингов посетителями. При определении размера компенсации морального вреда учтены степень тяжести причиненного вреда здоровью, длительное лечение истица в больнице, - отмечают в областной прокуратуре.

Вот только размер компенсации заставляет сомневаться, что предприниматель будет иначе относиться к безопасности. Истцу назначили компенсацию лишь в размере 25 тысяч рублей…

ИСТОЧНИК KP.RU