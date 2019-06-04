2019-06-04T17:46:23+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области из мести похитил у сожительницы музыкальный центр

Теперь может провести за решеткой года четыре
Ярослав ИВАНОВ
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В Новоусманском районе 58-летняя жительница дачного кооператива заявила в полицию на бывшего сожителя. В конце мая 38-летний мужчина наведался к экс-благоверной. Пришел подшофе, скандалил, а потом и вовсе пошел по комнатам, прихватил музыкальный центр и с ним удалился, несмотря на протесты хозяйки. Женщина несколько дней подряд пыталась найти сожителя, чтобы вернуть музыкальный центр, но потерпела неудачу.

Полицейским мужчина быстро признался, что похитил имущество дамы из внезапно возникшего чувства мести к бывшей сожительнице. Музыкальный центр-то вернулся к хозяйке, а мстителю-неудачнику грозит до четырех лет за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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