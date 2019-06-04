Воронежец взял телефон у водителя такси и списал деньги с его счета

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-04T17:19:25+03:00

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43-летний житель Воронежа работает водителем одной из городских служб такси. В марте он как раз подвозил двух мужчин на территорию Советского района. Один из пассажиров попросил водителя одолжить ему ненадолго мобильный телефон для звонка.

Мужчина вернул телефон водителю, пассажиры расплатились и вышли. Только потом водитель обнаружил, что когда телефон находился в руках пассажира, с его банковского счета списали более 3,5 тысяч рублей.

Полицейские быстро нашли вора: этот 28-летний воронежец ранее уже был судим. В отделе полиции он признался, что воспользовался переданным ему телефоном, зашел в приложение мобильного банка и перевел деньги с банковского счета водителя на свой.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» - а это до 6 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU