В Воронеже стая бродячих собак напала на ребенка

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-04T18:07:20+03:00

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3 июня на улице Ростовской стая бродячих собак напала на ребенка: дикие животные покусали девочку. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили, что по данному факту горожане обращались в полицию, и сейчас проходит проверка. Однако пока не известно, насколько серьезно пострадала малышка. В полиции пообещали рассказать обстоятельства ЧП, как только все будет достоверно установлено.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области проводится доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации о нападении своры собак на 4-летнюю девочку на детской площадке у дома №58/22 по улице Ростовская города Воронежа, - комментируют в региональном СУ СК РФ.

Нечто подобное в прошлом году произошло в селе Гнилое Острогожского района: там взбесилась домашняя собака, она накинулась на 13-летнего внука своей хозяйки и укусила его.

ИСТОЧНИК KP.RU