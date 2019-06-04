2019-06-04T16:50:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина заехал в пруд на автомобиле и утонул

Обстоятельства инцидента предстоит выяснить следователям
Виктор ЛЕВШАКОВ
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4 июня в селе Верхние Марки Каменского района 46-летний мужчина на отечественной легковушке заехал в пруд. Трудно сказать, что его побудило совершить такой поступок. Быть может, он хотел что-то доказать друзьям? Или просто сам не понял, куда поехал? В любом случае из водоема водолазы поднимали уже бездыханное тело. Теперь обстоятельства инцидента предстоит выяснить следователям.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят осмотр. По завершению будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины гибели мужчины. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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