2019-06-04T16:12:19+03:00
Общество

Воронежские школьники без эксцессов сдали ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку

А вот на других предметах все-таки приходилось отстранять учеников
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Основной период ЕГЭ в 2019 году стартовал 27 мая: в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, сколько воронежских школьников сдавало первые экзамены - географию и литературу. Так, в Воронежской области литературу решили сдавать 848 человек, а географию в основные и резервные дни сдадут 685 человек.

С 9 утра на пункте приема экзаменов начали допуск выпускников. Экзамен по литературе и географии начался в 10.00. Как сообщают организаторы прошел в штатном режиме, без сбоев. Свои результаты участники ЕГЭ по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Как стало известно «КП-Воронеж», 3 июня экзамен по Русскому языку, по предварительным данным, также прошел без каких-либо эксцессов. Однако на экзаменах по другим предметам в этом году уже были редкие случаи, когда школьников приходилось отстранять, например, из-за того, что они забывали сдать телефоны. Количество выпускников, попавшихся на списывании, пока не известно, но их немного. Напомним, мы уже сообщали, что госэкзамены в нашем регионе напишут пять с половиной тысяч выпускников.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 работает «горячая линия» Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, где можно получить любую консультацию, касающуюся ЕГЭ, «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104 68 38, а также «горячая линия» ЕГЭ-2019 региона +7 (473) 255 5 261, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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