Санитарные врачи отговаривают воронежцев от купания в фонтанах

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-04T16:37:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Пришло лето, и народ потянулся не только на речку, но и в фонтаны. Работники Воронежского концертного зала ежедневно наблюдают водные процедуры горожан в сухом фонтане под своими окнами. Причем люди не просто протягивают «помочить ручку» - горожане без стеснения приходят «принять душ» под бьющими из под земли струями в купальниках и плавках! Забывая о приличиях! Все-таки это не пляж.

Но ладно уж возмущенные эстеты, санитарные врачи тоже отговаривают воронежцев бултыхаться в фонтанах.

- Фонтаны являются элементами благоустройства города и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности, - напоминают в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. Использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека. В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. Кроме того, существует опасность травмирования вследствие падения и получения электротравм, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Справедливости ради нужно отметить, что воду в сухом фонтане ВКЗ худо-бедно обеззараживают – на Советской площади стоит явный запах хлорки.

ИСТОЧНИК KP.RU