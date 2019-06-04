Воронежцы смогут на электричке добраться до пляжа «Боровое»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-04T15:26:38+03:00

Теперь до пляжа можно добраться только по железной дороге Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Время в пути составит всего 19-20 минут

Изменить размер текста: A A

Популярный среди воронежцев пляж «Боровое» находится на берегу реки Усманка. Люди приезжают сюда, чтобы играть в футбол, волейбол, бадминтон. Зачастую на пляже проходя мероприятия под открытым небом. Ну и, конечно же, это одно из главных мест, где воронежцам можно поплавать на свежем воздухе! Тем более что не так давно здесь почистили дно.

В ППК «Черноземье» сообщили, что приглашают воронежцев совершить поездки на пригородных поездах для посещения пляжа «Боровое».

Туда:

Отправлением со станции Воронеж 1, прибытием на остановочный пункт Боровская:

№6639 «Воронеж 1 – Рамонь» (пн., ср., сб.) – 08:15 - 08:34;

№6341 «Воронеж 1 (пл. Плехановская – Грязи Воронежские» (еж.) – 08:48 - 09:07;

№6647 «Воронеж 1 – Мичуринск Уральский» (вс.) – 11:38 - 11:57;

№6347 «Воронеж 1 – Усмань» (еж. кр. вс.) – 15:35 - 15:54;

№6353 «Воронеж 1 (пл. Плехановская) – Усмань» (еж.) – 16:50 - 17:10.

Обратно:

Путь на пляж

Отправлением с остановочного пункта Боровская, прибытием на станцию Воронеж 1:

№6644 «Усмань – Воронеж 1» (сб., вс.) – 09:45 - 10:04;

№6344 «Усмань – Воронеж 1» (еж. кр. сб., вс.) – 11:39 - 11:58;

№6648 «Рамонь – Воронеж 1» (пн., ср., сб.) – 13:49 - 14:08;

№6350 «Грязи Воронежские – Воронеж 1» (еж.) – 16:14 - 16-33;

№6356 «Усмань – Воронеж 1» (еж. кр. вс.) – 18:56 - 19:15;

№6656 «Мичуринск Уральский. – Воронеж 1» (вс.) – 20:34 - 20:53;

№6358 «Рамонь – Воронеж 1» (еж.) – 20:56 - 21:15;

№6360 «Графская – Воронеж 1» (еж.) – 22:08 - 22:28.

Время в пути всего 19-20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU