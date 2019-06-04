Сотрудник воронежского УФСИН развел коллегу-карьериста на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-04T14:50:23+03:00

Теперь мошеннику, правда, придется ответить за свой поступок в суде

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Сотрудник УФСИН по Воронежской области обвиняется в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании оперативных материалов, предоставленных региональным УФСБ.

По данным следствия, в начале апреля 2019 года мужчина пообещал воллеге, что сможет помочь ему перевестись на вышестоящую должность в системе ФСИН России. За услугу он потребовал 200 тысяч рублей. Якобы эти деньги он должен был передать высокопоставленному руководству. А там уже мол решат все кадровые вопросы.

При этом у афериста на самом деле не было никакой возможности повлиять на чьи-либо решения. Да и не собирался он никому отдавать деньги.

Вот только когда мошенник получил 100 тысяч рублей, его задержали сотрудники региональных СК и УФСБ. Мужчина признал вину и дал подробные показания.

- Его вина подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров, оперативными материалами, предоставленными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального СУ СКР Матвей Сладких.

ИСТОЧНИК KP.RU