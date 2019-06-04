Из-за сигареты на пожаре в Воронежской области погибли два человека
4 июня в 00.50 минут произошел пожар в частном жилом доме на улице Марфы Белоглядовой в селе Манино Калачеевского района. Огонь охватил комнату, размером 4 на 3 метра. К сожалению, на месте пожара обнаружены тела 39-летнего мужчины и 36-летней женщины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
- Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. В рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, – рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Сергей Гольцман.
ИСТОЧНИК KP.RU