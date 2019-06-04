Угонщик пытался спрятать чужой «Киа Рио» в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-04T14:10:55+03:00

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В конце мая ночью через забор дома, расположенного на улице Пушкина в Острогожске, перелез 33-летний местный житель. Дверь в гараж была не заперта: там стоял автомобиль «Киа Рио». Угонщик открыл ворота гаража, запустил двигатель машины и уехал. Хозяин машины лишь утром заметил пропажу и тут же обратился в полицию.

Вор отогнал автомобиль в Воронеж, а сам вернулся в Острогожск и начал искать покупателя. Правда, вскоре машину заметили местные жители и сообщили о нем в полицию. Так полицейские и вышли на 33-летнего жителя Острогожска – мужчина уже не раз был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас угонщик находится под стражей. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU